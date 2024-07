Ousmane Sonko aux marchands ambulants "nous n'accepterons pas de pression"

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu mardi, à la Primature, une délégation de commerçants et d'habitants de la Commune de Colobane (Dakar). Le chef du gouvernement leur a demandé plus de temps pour régler le problème des désencombrements. Par contre, il a clairement indiqué aux marchands ambulants qu’il n’acceptera pas de pression.



« Il faut savoir gérer une situation. Notre équipe vient d’être installée alors il nous faut du temps pour mettre en place un bon programme pour pouvoir dérouler. Nous sommes dans un pays qui a toujours subit des pressions. Nous n’allons pas accepter cela. Le gouvernement n’est pas dans une dynamique électoraliste. Un mandat relève de l’ordre divin », a déclaré Ousmane Sonko.



Par ailleurs, le PM se veut ferme sur la question : « Ce qui est sur, d’ailleurs, nous avons donné des instructions. Nous ne laisserons personne occuper les espaces publics. D’une manière anarchique ».



Lors de la réunion, les échanges ont porté sur les solutions globales à apporter aux enjeux du marché et du cadre de vie. Après sa descente sur le terrain Colobane reste toujours dans le panier du gouvernement.