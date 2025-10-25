Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Ousmane Sonko brise le silence sur son absence au Conseil des ministres



Ousmane Sonko brise le silence sur son absence au Conseil des ministres
Le premier ministre Ousmane Sonko a brisé le silence ce samedi 25 octobre 2025 après la polémique sur son absence en Conseil des ministres. Il explique avoir été souffrant et rassure que son état de santé s’améliore.
 
« Je tiens à rassurer tout le monde sur mon état de santé. Depuis notre arrivée au pouvoir, je n’ai pris aucun congé. Lorsque j’ai ressenti un malaise, j’en ai informé le président de la République et j’ai décidé de prendre quatre jours de repos », a-t-il déclaré.
 
Il ajoute que le président de la République est venu s’enquérir de ses nouvelles après la fin du Conseil des ministres. « Ce n’est pas une maladie, mais une fatigue qui nécessitait quelques jours de repos. Lundi, par la grâce de Dieu, nous reprendrons le travail », a-t-il conclu.
Moussa Ndongo

Samedi 25 Octobre 2025 - 23:10


