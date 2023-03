"Ousmane Sonko est gravement malade, il est asthmatique" (avocat)

Me Ousseynou Ngom, avocat de Ousmane Sonko donne des nouvelles de son client évacué de la salle, pour des soins médicaux.



A en croire la robe noire, le leader de Pastef est « gravement malade...il souffre d'asthme ». De son avis : « son client devrait être interné à l'hôpital », après cet incident.



« Ousmane Sonko est gravement malade. Sa voiture a été gazée. M Sonko est asthmatique, on doit l’interner à l’hôpital, on est en train de l’oxygéner. On a un dossier médical qui l’atteste et un médecin est là pour le confirmer », a fait savoir Me Ousseynou Ngom au juge.