"Ousmane Sonko s'est comporté en poltron" (Me El Hadji Diouf)

La Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar a condamné Ousmane Sonko à une peine de 2 mois avec sursis et une somme de 200 millions de F Cfa en guise de dommages et intérêts. L'audience s'est tenue ce jeudi, en l'absence de l'accusé. L'avocat de Mame Mbaye Niang, Me El Hadji Diouf, jubile et parle d'une victoire de son client.



"Ousmane Sonko s'est comporté en poltron parce qu'il n'a pas d'argument, qu'il n'a pas de preuve à fournir au tribunal", a-t-il soutenu.



"C'est pourquoi, a ajouté l'avocat, comme vous le savez, depuis le 2 février jusqu'qu'au mars en passant par le 16 février, Mame Mbaye Niang s'est toujours présenté alors que Ousmane Sonko a toujours refusé de venir comparaître pour donner des preuves au tribunal. C'est pourquoi, ce délit de diffamation existe, que Sonko a diffamé Mame Mbaye Niang. Que Mame Mbaye Niang a raison de se plaindre et aujourd'hui il a gagné ".



Me El Hadji Diouf de conclure : "L'autre (Sonko) a chois la lâcheté".