Ousmane Sonko taille en pièces Ismaïla Madior Fall : «J’ai beaucoup de mépris pour ce genre de monsieur»

Ousmane Sonko est révulsé par Pr Ismaïla Madior Fall. Pour cause, le leader de Pastef qui le taxe de «tailleur constitutionnel», se dit outré par ses positions qui changent selon la fonction qu’il occupe.



«Je ne répondrai pas au ministre de la Justice parce que j’ai beaucoup de mépris pour ce genre de monsieur, un tailleur constitutionnel qui change de position ou d’arguments en fonction de la position», a-t-il déclaré.



Le parlementaire qui était en visite à Saint-Louis d’élargir ses critique aux 7 sages ajoute : « Ce sont des juristes soi-disant constitutionnels, c’est une partie de la justice, notamment la justice constitutionnelle qui valide n’importe quoi et qui nous crée des tensions, après il y a mort d’hommes, des blessures… mais ce n’est pas leur problème. L’essentiel c’est de prendre les avantages et de tirer tous les prébendes du pouvoir».



Mais, prévient-il, «il faut qu’ils comprennent que cela ne se passe pas toujours comme ça tout le temps. Chacun répondra de ses responsabilités». Avant d’ajouter : «Ce qui se passe interpelle le peuple sénégalais. Ce n’est pas une histoire de Ousmane Sonko ou de Idrissa Seck. Si le peuple sénégalais veut laisser Macky Sall faire tout ce qu’il veut, il n’a qu’à laisser, mais qu’il ne vienne pas après pleurnicher. Ce n’est pas une affaire de politique, c’est une affaire des citoyens».