Ousmane Sonko va faire une déclaration ce dimanche soir (Pastef)

Alors que les Sénégalais sont suspendus aux lèvres du Président Macky Sall qui doit révéler lundi s’il sera candidat pour la 3e fois ou pas, son principal opposant a décidé de lui couper l’herbe sous le pied. Ousmane Sonko, qui avait également donné rendez-vous à ses militants et sympathisants après la Tabaski pour des révélations « sur ce qui se trame en coulisses » par le régime en place et les enjeux futurs qui les attends lui et ses souteneurs, va faire une déclaration ce dimanche soir.



C’est le chargé de Communication du parti Pastef qui donne l’information sur ses Réseaux. « Le Président Sonko s’adressera longuement au PEUPLE Sénégalais et à la communauté internationale ce soir », a-t-il écrit.