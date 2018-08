Ousmane Tanor Dieng : "Si on se fie à notre Constitution, Macky doit avoir un deuxième mandat"

Ousmane Tanor Dieng ne regrette pas sa collaboration avec le parti présidentiel. Il se dit fier de travailler avec quelqu’un comme «Macky Sall». Non sans vanter la vision de ce dernier.



«On a vu en Macky Sall quelqu’un qui a la capacité de travail hors du commun, qui est volontariste particulièrement sérieux, déterminé, qui connait bien ses dossiers. Quelqu’un comme ça, on l'a entre les mains et naturellement c’est lui qui doit être le candidat Benno Bokk Yakaar (BBY) », a-t-il expliqué.



L'Invité de l’émission «Grand Jury» de la Rfm avec Mamoudou Ibra Kane, d’expliquer que «même ce qui est dit dans la constitution, le président est élu pour un mandat renouvelable. Cela veut dire qu’à part un échec ou un catastrophe, un Président est élu pour un moins deux (2) mandats ».



Donc, a-t-il souligné : «pour toutes ces raisons, nous avons pensé qu’il faillait le soutenir d’autant plus que dans les années à venir nous allons être un pays pétrolier et gaziers. "Et, nous préférons mettre le Sénégal, d’abord collectivement dans les mains de BBY et individuellement entre les mains de Macky Sall parce que nous savons ce qu’il est capable de faire, nous savons ce qu’il a, à faire».



Le Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) de lancer qu’ils n’ont « aucune raison de changer une équipe qui gagne».