PAD-ANSD : à quels chiffres se fier?

La polémique concernant les chiffres relatifs au trafic du Port Autonome de Dakar (PAD) continue de prendre de l’ampleur. Après la publication du premier rapport de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), qui faisait état d'une baisse significative de l'activité portuaire, le PAD a réagi en contestation dans un communiqué daté du vendredi 7 mars. Dans cette note, il critique les chiffres avancés par l’agence et accuse certains médias de manipulation.



Le PAD a tenu à préciser que la baisse mensuelle de 17,1% du trafic observée en décembre 2024 par rapport à novembre ne doit pas être interprétée comme une tendance alarmante. L'institution a attribué cette diminution à un contexte économique mondial complexe. Un contexte qui est marqué par un ralentissement temporaire du commerce maritime international, exacerbé par des tensions géopolitiques et des perturbations logistiques. De plus, le PAD a souligné que le secteur portuaire connaît traditionnellement des variations saisonnières, avec une baisse des volumes à la fin de l’année, en raison des cycles d’approvisionnement et des congés de fin d'année.



En revanche, dans son communiqué, le PAD a mis en avant la performance globale de 2024, indiquant une hausse de 6% du trafic en tonnage traité. Ce qui confirme la position du port en tant que hub régional face à une concurrence de plus en plus forte. En 2024, le PAD a traité 24 millions de tonnes de marchandises, soit une augmentation de 8% par rapport à 2023, grâce à une hausse significative des exportations qui ont atteint 5 millions de tonnes, contre 3 millions en 2023, représentant une augmentation de 68%. Le trafic de conteneurs a progressé de 4%, atteignant 881 289 EVP (équivalents vingt pieds), contre 848 276 en 2023.

Le trafic maritime a aussi connu une croissance, avec plus de 3000 escales de navires enregistrées en 2024, contre 2900 en 2023, soit une hausse de 6%.



Cependant, ce même vendredi 7 mars, l'ANSD a publié un second rapport, intitulé "Bulletin mensuel des statistiques économiques et financières de décembre 2024". Dans le document, l’agence confirme ses données initiales tout en renforçant sa position. Selon le rapport de l’ANSD, le trafic total (embarquement + débarquement) a chuté de 14,7%, passant de 22 446,2 milliers de tonnes en 2023 à 19 141,6 milliers de tonnes en 2024. Une baisse encore plus marquée a été observée en décembre, avec une chute de 28,4% par rapport à la même période en 2023.



Le débarquement a diminué de 16,4%, avec une réduction particulièrement significative pour les marchandises diverses, qui ont baissé de 33,8%. L’embarquement, quant à lui, a enregistré une baisse de 11,6%, notamment en raison d’une diminution de 28,5% du phosphate.



Les agents sont assermentés et prêtent serment devant le tribunal régional compétent, conformément à l’article 14 du Décret n°2005-436 du 23 mai 2005. Cette procédure garantit la confidentialité et l'intégrité des données collectées et publiées par l'agence.



La confrontation entre les chiffres du PAD et ceux de l’ANSD révèle des divergences sur la perception de la situation du port. Alors que le PAD minimise la portée de la baisse, l’ANSD insiste sur une diminution substantielle du trafic. Un aspect qu’elle considère comme une donnée fiable et vérifiée. La polémique semble donc loin d’être résolue, et le débat sur l'état réel de l'activité portuaire de Dakar se poursuit.