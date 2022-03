PDS Guédiawaye : Ndiogou Malick Dieng n’est pas « ébranlé » par sa destitution

Le coordonnateur département du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Guédiawaye et président de la section de Sam Notaire, n’est pas ébranlé par la résolution de ses frères pour sa destitution.



Ndiogou Malick Dieng qui avait ramé à contre-courant des directives du secrétaire général, Me Abdoulaye Wade en s’alliant avec la coalition Benno Bokk Yakaar (pouvoir) lors des élections des membres du bureau municipal de la ville de Guédiawaye, estiment que les initiateurs de cette résolution pour la majorité avaient quitté le PDS.



A l’en croire, aucun des cinq (5) présidents de section à Guédiawaye, notamment à Sam Notaire, Ndiarème Limamou Laye, Wakhinane, Médina Gounass, Golf Sud, n’a pris part à la rencontre lors de laquelle il a été proposé son exclusion du PDS.



C’est pourquoi le 3e adjoint au maire de Guédiawaye qualifie cette résolution « nulle et non avenue ». Il a promis d'apporter dans les heures à venir, des éclairages plus amples après concertation avec les différents secrétaires des sections que compte le département de Guédiawaye.