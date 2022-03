PDS: Ndiogo Dieng destitué et soumis à l’exclusion pour avoir voté BBY au Conseil municipal de Guédiawaye

La consigne du Secrétaire général du Pds de voter pour les candidats de la coalition Yewwi Askan Wi, lors de l'installation du Bureau du conseil municipal de Guédiawaye n'a pas été respectée par tous les conseillers de Wallu Sénégal. La formation libérale a alors décidé de sanctionner durement.



En effet, le comité d’initiative et d’éthique composé des membres des sections du Parti démocratique sénégalais et de la fédération départementale de Guédiawaye s’est réuni en assemblée générale extraordinaire le vendredi 04 mars 2022 pour "examiner la conduite et le comportement de certains conseillers de la Coalition Wallu" lors des élections des adjoints au Maire du 17 février 2022 qui se sont poursuivies le 02 mars 2022 à la ville de Guédiawaye



"Considérant après analyse et appréciation que particulièrement le nommé Ndiogo Dieng a voté pour la coalition BBY malgré les injonctions répétées des émissaires du Parti à travers le chargé des structures M. Saliou Dieng, le chargé des élections Docteur Cheikh Dieng, le SGA, Chargé de la Communication M. Mayoro FAYE et la Coalition Wallu du département de Guédiawaye (...) le comité d’initiative et d’éthique représentatif de la base, lui retire toute confiance et le destitue de toutes responsabilités dans les instances au niveau local et départemental. Demande au parti de prononcer son exclusion", lit-on dans un communiqué de la Fédération départementale



Selon le Pds "ce président de fédération a fait montre d’une gestion catastrophique des investitures et de son incurie manifeste quant à la gestion des divergences au sein des sections renforcée par ses attitudes partisanes et amateurs"



Le communiqué de rappeler que le dénommé Ndiogo Dieng "a été promu au rang de président de la section de Sam Notaire et de la fédération départementale de Guédiawaye par consensus des militants et responsables du PDS à la base"