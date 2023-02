PSG : Lionel Messi se lâche sur Kylian Mbappé

Le 18 décembre dernier, Lionel Messi (35 ans) a réalisé le rêve d’une vie en devenant champion du monde avec l’Argentine. Plus d’un mois après, le septuple Ballon d’Or n’est pas descendu de son nuage. C’est en tout cas le sentiment que l’on a à la lecture de son interview accordée à Olé. L’occasion pour lui de revenir sur le Mondial mais aussi sur ses relations avec Kylian Mbappé (24 ans), ciblé par Dibu Martinez lors des célébrations. Et Messi a été clair, il n’y a pas de problème entre le Français et lui.



«Oui, nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l’avaient vécu en Argentine, au moment où j’étais en vacances, et des festivités que nous avions eues. Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien (…) J’étais de l’autre côté aussi, j’ai perdu une finale mondiale (en 2014 contre l’Allemagne) aussi et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s’était passé. Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C’est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu’il n’y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire.» Une bonne nouvelle pour Paris, où les deux stars cohabitent.