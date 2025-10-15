Pacte national de stabilité sociale : le Président Diomaye Faye exige une évaluation semestrielle dans chaque département ministériel

En Conseil des ministres, le Président Bassirou Diomaye Faye a abordé la signature du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Il a demandé au Premier ministre, en liaison avec les partenaires sociaux et le Haut Conseil du Dialogue social (HCDS), de procéder à l’évaluation semestrielle, dans chaque département ministériel, de l’état d’exécution du plan d’actions issu du Pacte ainsi que des doléances des centrales syndicales.



Réitérant ses directives relatives à la généralisation de la mise en place des comités sectoriels et spécialisés de dialogue social, pour asseoir une culture du dialogue social, le Président Faye a souligné la nécessité d’une évaluation prospective des actions du HCDS.



A cet effet, il a demandé au ministre chargé du Travail et au Président du Haut Conseil du Dialogue social, de proposer, avant la fin du mois de décembre 2025, un nouveau dispositif relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du HCDS.



Enfin, le chef de l’Etat a rappelé au ministre chargé du Travail de préparer, avec l’ensemble des acteurs, la prochaine Conférence sociale dont la thématique retenue est : « la productivité au travail ».