Papa Malick Ndour soulève des incohérences dans le projet de loi de finances 2025

Papa Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, a exprimé des réserves sur le projet de loi de finances 2025, estimant qu’il est en décalage avec les objectifs fixés dans le "projet ou stratégie nationale de développement 2025-2029". Il pointe notamment des incohérences concernant la croissance projetée (8,8 %), le taux de pression fiscale (19,3 %), les investissements prévus (2 047 milliards de FCFA) et le déficit budgétaire (7,08 %). Selon l’économiste, ces chiffres ne reflètent pas les engagements pris pour l'année 2025 dans cette stratégie nationale.



Voici l’intégralité de sa publication.



Je reviendrai plus amplement sur le projet de loi de finance 2025 mais sachez que ni la croissance projetée (8,8%), ni le taux de pression fiscale retenu (19,3%), ni les investissements prévus (2,047 milliards) encore moins le déficit budgétaire projeté (7,08%) par le projet de la LFI 2025 ne sont conformes aux promesses faites dans le "projet ou stratégie nationale de développement 2025-2029" pour l'année 2025 (Allez lire à la page 110 du projet et faites les comparaisons).



En résumé, il existe une incohérence entre le projet de LFI de 2025 et les promesses du "projet" pour l'année 2025.



En dehors de ça, sachez ceci :



Dans la loi de finances initiale 2025, un fonds intergénérationnel d'un montant de 7 250 750 000 F CFA, constitué des recettes issues du pétrole et du gaz, est mis en place.



Selon les inscriptions du projet de loi de finances visibles à la page 76 du document, ce fonds est logé à la Présidence de la République. Ce qui constitue une totale violation de la loi 2022-09 du 19 avril 2022, qui encadre la répartition et la gestion des recettes provenant de l'exploitation des hydrocarbures. L'article 8 de cette loi est formel : la gestion de ce fonds incombe au Fonsis, et non à la Présidence de la République.



Cette violation flagrante et audacieuse de la loi soulève des préoccupations quant à la bonne gestion de ces dits fonds destinés à garantir, pour les générations futures, une épargne constituée à partir des recettes tirées de l'exploitation des hydrocarbures et rentabilisée à travers des placements. Ce fonds, qui aurait dû être placé sous la gestion d’une entité spécialisée, le Fonsis, afin de garantir sa rentabilité et sa pérennité, est désormais exposé à des risques d’inefficacité.



Je lance un appel solennel aux nouvelles autorités : respectez la loi. Si vous estimez que c'est Diomaye qui doit gérer le fonds, la voie légale reste ouverte. Vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, vous pouvez proposer et faire modifier la loi. N'est-il pas plus facile de le faire ? À défaut, vous pouvez même modifier le décret portant répartition des services de l'État en plaçant le Fonsis sous l'autorité directe de la Présidence de la République. C'est un signe minimal de considération et de respect vis-à-vis de la loi.



J'interpelle déjà et j'informerai par lettre dès lundi le Forum Civil, Amnesty International, ONG 3D et Africa Jom Center d'Alioune Tine, en espérant qu'ils porteront le combat pour un retour à la légalité sur un sujet aussi crucial que la gestion des ressources naturelles.



En attendant, mes questions restent les suivantes et sont exclusivement posées au duo Diomaye-Sonko :



Pourquoi cette insistance à gérer cette manne financière en violant les dispositions claires de la loi ?



Pourquoi la Présidence de la République et non le Fonsis, comme le prévoit la loi ?



Pourquoi le fonds intergénérationnel et non le fonds de stabilisation, le Fongip, bref, les dizaines de fonds ?





Papa Malick Ndour

Economiste, Ancien ministre.