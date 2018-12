Pape Alé Niang révèle que le Ter qui sera inauguré sera refermé car...

Le Train express régional (ter) sera inauguré sans que les travaux ne soient terminés. C’est ce qu’a déclaré Pape Alé Naing qui s’est prononcé sur la question. A en croire le journaliste-chroniquer, les tenants et les aboutissants concernant ce dossier n’ont jamais été révélés au grand jour car, souligne-t-il, la lettre émanant du Secrétaire d’Etat français adressée au ministre de l’Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba, montre qu’il existe bel et bien un surcoût estimé à près de 91 milliards de francs Cfa. Mais d’ores et déjà, la France va débloquer 15 millions d’euros (près de 8 milliards de francs Cfa).

Il a également relevé les non-dits concernant l’affaire Khalifa Sall, attaquant les juges qui auraient prononcé des verdicts télécommandés .