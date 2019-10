Pape Alé Niang tire encore sur les magistrats : "Indépendance Day and ak responsabilité"

Dans sa chronique de ce mercredi 02 octobre 2019, Pape Alé Niang raille à nouveau les magistrats. Le journaliste dénonce l’instrumentalisation de la justice sénégalaise et invite les juges et les magistrats à plus de responsabilités. Il déplore également le mandat des élus locaux prorogé d'un an sans l'avis du peuple. Écoutez !!