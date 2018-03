Pape Bouba Diop parmi les 100 joueurs qui ont marqué la Coupe du monde

Le magazine francefootball a établi sa liste des 100 joueurs qui ont marqué l’histoire de la Coupe du monde. Treizième épisode avec Papa Bouba Diop, l’un des héros de la coupe du monde 2002.



Son histoire avec la Coupe du monde

On souhaite à la sélection sénégalaise de 2018 de faire aussi bien qu’en 2002, lorsque les Lions de la Téranga réalisèrent un parcours fantastique pour leur première participation à un événement mondial. Oubliés les seize ans d’absence à une Coupe du monde, Mané, Koulibaly ou encore Baldé auront l’occasion en juin prochain de marcher sur les traces des héros de 2002, et d’un certain Papa Bouba Diop. S’il n’a disputé qu’un seul Mondial dans sa carrière, le géant milieu de terrain a fait rêver tout un pays grâce au parcours du Sénégal en Corée du Sud et au Japon. Héros pour l’entrée en lice des Sénégalais face aux Français (voir ci-dessous), Diop ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a emmené sa sélection jusqu’en quart de finale de la compétition, butant sur la Turquie d’Hakan Sükür en prolongation, à l’issue d’un match ultra-défensif (défaite 1-0 a.p.). Mais qu’à cela ne tienne. Diop, alors 24 ans et fraîchement engagé avec le RC Lens, vient de se forger un nom grâce aux exploits réalisés loin de ses terres.



Le moment marquant

Incontestablement son but face à l’équipe de France, lors du match d’ouverture du Mondial 2002. Ce 31 mai 2002 restera à jamais gravé dans l’histoire du foot sénégalais. Diop s’était jeté dans la surface française à la 30e minute après un centre de Diouf, et avait profité de la faute de main de Barthez pour tacler le ballon dans un deuxième temps et inscrire le seul but de la rencontre. Une réalisation historique et célébrée comme il se devait par Diop et ses partenaires, en dansant autour du maillot que le buteur venait juste de retirer et déposer par terre.



Senegal Football