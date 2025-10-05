Pape Malick Ndour dénonce une 'tentative d'enlèvement' à l'aéroport et se dit victime d'une "manipulation politique"

Contre les rumeurs de fuite, M. Ndour apporte plusieurs précisions. Selon lui, son voyage était "officiel pour le compte de mon département" et toutes les formalités avaient été effectuées "dans le respect strict des procédures en vigueur". Il affirme que "tous les services compétents de l'État disposaient, bien avant mon arrivée à l'aéroport, de toutes les informations relatives à ce voyage".



Le choix délibéré de la compagnie nationale "Air Sénégal, sous la tutelle du ministère des Transports aériens", plutôt qu'une compagnie étrangère, sachant que "l'information serait relayée au plus haut niveau", est un détail significatif si l’on en croit à M.Ndour.



Qui rejette l'idée qu'il aurait tenté de fuir : "Comment quelqu'un qui chercherait à fuir passerait-il par l'aéroport, à visage découvert, dans la masse du samedi soir ?". Il rappelle son récent voyage à Abidjan d'où il était revenu normalement.

Le responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr) dénonce "un pouvoir qui instrumentalise les institutions pour tenter de faire taire la voix de ses contradicteurs".



Concernant les procédures judiciaires dont il vient d'être informé, il s'en réjouit et exprime son "désir personnel d'en découdre sur le terrain judiciaire".

L'homme politique a annoncé un point de presse dans la soirée (ce dimanche) pour "donner tous les détails sur les circonstances de cet incident et sur la campagne de désinformation en cours", concluant par un engagement à faire face "sabre au clair pour faire face à l'imposture".

Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse sous le régime de Macky Sall, a rompu le silence ce dimanche concernant les incidents survenus la veille à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass ( AIBD), où son départ pour Paris a été empêché. Dans une déclaration, l'homme politique qualifie ces événements "d'extrêmement graves", y voyant "un enlèvement et une tentative manifeste d'humiliation".