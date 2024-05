Pari sportif, consommation de drogue et autres produits nocifs : Birahim Seck interpelle Ousmane Sonko et Toussaint Manga

Birahim Seck, coordonnateur national du Forum civil tire la sonnette d'alarme et exige du nouveau régime la prise de mesures pratiques pour arrêter le phénomène du jeu de hasard et des cigarettes électroniques. Le phénomène devenant inquiétant, monsieur Seck a profité d'une tribune de la RTS, lors des assises nationales sur la justice pour interpeller le Premier ministre, Ousmane Sonko himself. "Le pari sportif c'est une gangrène de la société. Et je rappelle encore une fois au Premier ministre, Ousmane Sonko. Devant les caméras de la RTS, c'est lui qui disait que ses priorités, c'est la jeunesse. Qu'il sache que cette jeunesse est gangrénée par le pari sportif. Elle est également gangrénée par les produits nouveaux émergents du tabac", a dit Birahim Seck.



Marquant son inquiétude sur le phénomène, monsieur Seck liste les dérives auxquelles s'adonnent les jeunes. Ces dérives sont entre autres, tabagisme, consommation de drogue de toutes sortes et jeu de hasard. Au-delà, ajoute le coordonnateur du forum civil, "la jeunesse sénégalaise est en train d'être détournée par les paris sportifs, les produits nouveaux émergents du tabac". De plus, il appelle les autorités à prendre à bras-le-corps ces deux fléaux que sont : l'addiction au jeu de hasard et la consommation de drogue.



Sur ce, il interpelle la Lonase. " La Lonase doit arrêter d'appâter la jeunesse de ce pays au profit de l'argent", a fait comprendre Birahim Seck. Par ailleurs, il somme les ministères de l'éducation nationale, le Premier ministre en tête et le directeur de la Lonase de prendre des mesures drastiques contre les paris sportifs.