Parrainage : Aminata Touré se moque encore des opposants

Les parlementaires de coalition présidentielle avec leur président Aymérou Gningue, ont remis 60.000 signatures à Aminata Touré, coordonnatrice du pôle de parrainage du pouvoir. Ce, dans le cadre des élections législatives de juillet 2022.



« Les députés se sont engagés à collecter le maximum de parrains. Raison pour laquelle, nous avons pu réunir 60.000 signatures. Et ce chiffre, nous allons le porter à 80.000 dans les jours à venir, parce que nous avons beaucoup de nos collègues qui sont à l’intérieur du pays et nous attendons que les collectes soient acheminées à l’Assemblée nationale », a dit M. Gningue.



Réagissant, la coordonnatrice du pôle de parrainage s’est encore moquée des opposants avant de saluer le travail abattu par les députés. « Tous les membres de l’opposition qui discréditent le parrainage sont déjà sur le terrain pour collecter leur parrainage. Ce qui veut dire qu’ils doivent accepter les avancées démocratiques ».



Poursuivant, Aminata Touré a soutenu que la loi sénégalaise définit le parrainage ouvert contrairement en France. « Si vous allez dans les dispositifs français, vous ne pouvez être parrainé que par des élus et si on l’avait appliqué, on n’aurait pas beaucoup de candidats ».



Pour l’ancien Premier ministre, « si un parti politique n’arrive pas à collecter parce qu’il n’a pas suffisamment de militants, il peut se mettre en coalition. Donc, il n’y a pas d’excuses en réalité », a-t-elle précisé.