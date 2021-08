Passe sanitaire: selon le ministère de l'Intérieur, près de 240 000 manifestants en France ce samedi

Il s'agissait du quatrième week-end consécutif de mobilisation contre l'extension de ce passe, imaginé pour lutter contre la propagation du Covid-19, et qui doit entrer en vigueur lundi. C'est la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement. Côté police, à 19 heures, avaient été recensées 198 actions, 35 interpellations et sept blessés légers au sein des forces de l'ordre.