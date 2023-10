Pastef : Après Sonko, Bentaleb Sow entame une grève de la faim

Le parti Pastef Les Patriotes corse la lutte. Après leur leader, c’est autour de Bentaleb Sow, proche de Ousmane Sonko, qui a décidé d’observer lui aussi une grève de la faim. Comme Sonko, M.Sow décide de soutenir les « prisonniers politiques » qui observent une diète pour dénoncer les mauvaises conditions dans les prisons.



« Aujourd'hui mercredi 18 octobre 2023, j'ai décidé d'entamer une grève de la faim pour : soutenir la grève des femmes de la prison de camp pénal et des 182 grévistes de la prison Ziguinchor », a écrit le membre du mouvement citoyen Frapp sur sa page Facebook.



Bentaleb Sow veut aussi « soutenir la grève du Président Ousmane Sonko et exiger sa libération ».



Très proche de Ousmane Sonko, M. Sow proteste aussi contre sa « détention arbitraire sans fondement légal alors que le premier concerné, de l'affaire pour laquelle je suis kidnappé ainsi que quelques uns de ses présumés complices ont été libérés ».



Mieux, Bentaleb exige « la libération des détenus politiques et l'amélioration des conditions de détention ». Toutefois, il précise de leur côté « personne ne cédera ».



Pour rappel, Bentaleb Sow a été arrêté dans un hôtel à Dakar le 1er juin dernier. Les éléments de la Section de recherche ( Sr), qui le pistaient sans doute, ont suivi son épouse pour lui mettre la main dessus. M.Sow rendait compte régulièrement de la "résistance" des veilleurs de Ziguinchor qui avaient barricadé le domicile de Sonko à Néma ( sud).



Ill