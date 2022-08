Pékin annonce des «actions militaires ciblées» en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan

L'opération de l'armée vise à «défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à fermement contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'"indépendance de Taïwan"», a déclaré Wu Qian, un porte-parole du ministère chinois de la Défense, après l'arrivée de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.