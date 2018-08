Pèlerinage à la Mecque : «Toutes les dispositions humainement possibles pour… » -Pr Abdoul Aziz Kébé

Le départ des 417 premiers pèlerins convoyés dans un vol du gouvernement du Sénégal s’est déroulé sans anicroche à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Pr Abdoul Aziz Kébé qui a assisté à la cérémonie a révélé que tout à été fait pour un bon déroulement du Hadj.



«Toutes les dispositions humainement possibles pour que la mission réussisse ont été prises», a renseigné le Délégué général au pèlerinage avant d’informer que la durée du séjour a été considérablement réduite cette année car, affirme-t-il, «plus le pèlerinage dure, plus le pèlerin est fatigué et stressé».



Le ministre des Affaires étrangères, Me Sidiki Kaba qui a présidé la cérémonie s’est félicité des améliorations notées dans l’organisation de l’édition 2018 du pèlerinage à la Mecque : «comme le diable est dans les détails, nous avons tenu à visiter l’avion et nous avons pu nous rendre compte qu’il est de dernière génération et peut assurer la sécurité et le confort des pèlerins».