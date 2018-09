Pétanque-Mondiaux au Canada : Les "Lions" ont quitté depuis mardi

Les « Lions » de la boule prendront bel et bien part aux championnats de Desbiens. L’équation de la délivrance des visas canadiens qui plombait ce voyage a été finalement résolue hier mardi 11 septembre 2018 en début de journée. A cet effet, les compétiteurs ont donc rallié le lieu de la compétition.



La triplette sénégalaise au Canada sera articulée autour d’Hussein Dakhlalah, Fara Ndiaye et Insa Seck. Bouba Samoura devant officier comme réserviste. Pour l’épreuve de tir de précision, Fara Ndiaye sera le « Lion » en Lice à Desbiens.



Pour rappel, ce jeudi est dédié au défilé des nations participantes. La compétition proprement dite est étalée en format Vendredi, Samedi et Dimanche.