Pétrole du champ de Sangomar : l'accord secret entre Glencore et Far révélé (média)

Glencore, une entreprise leader du commerce des matières premières, va commercialiser au moins 20 millions de barils de pétrole du champ Sangomar pendant une période de sept après la production du premier pétrole. C'est le contenu d'un accord signé entre le trader suisse et Far (société australienne indépendante d'exploration et de production) qui a alloué entièrement sa part du pétrole brut produit à partir du champ Sangomar au large du Sénégal, a révélé Libération.



Selon le journal, le protocole d'accord, qui était soumis à la négociation de la documentation finale, devrait donner à Far l'accès aux ressources de commercialisation et de prélèvement de Glencore, qui serait l'un des principaux distributeurs de pétrole brut dans le monde.



Au terme de l'accord, renseigne le canard, Far a obtenu un financement de 300 millions de dollars de la Macquarie Bank, de Bnp Paribas et de Glencore pour le développement du champ Sangomar. Chacun des prêteurs s'était engagé à gager 100 millions F Cfa de dollars pour les Far.



A noter que le Champ Sangomar (anciennement Champ SNE) contient à la fois du pétrole et du gaz. Il est situé à 100 km au sud de Dakar.