Philippines : un mort, plus de 200 arrestations lors d’une manifestation massive contre la corruption à Manille

Selon le bureau de communication de la présidence, le ministère de la Santé a indiqué que 48 blessés ont été transportés à l’hôpital après des affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre dans la rue Mendiola.

Un homme non identifié, poignardé lors des événements, a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital, a ajouté le ministère. Toutefois, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales ainsi que la police nationale philippine ont démenti qu’un manifestant ait été poignardé.

Selon l’agence de presse officielle Philippine News Agency, certains policiers ont été gravement blessés.

Un hôtel bon marché a été saccagé, des motos incendiées et des biens municipaux détruits au cours des violences.

Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Manille pour dénoncer une vaste affaire de corruption présumée. Des affrontements ont éclaté entre certains manifestants et les forces de l’ordre.

D’après l’un des organisateurs, environ 80 000 personnes ont participé à la manifestation.

Les rassemblements ont été déclenchés par la révélation d’une fraude massive impliquant quelque 9 855 projets de lutte contre les inondations, d’une valeur totale de plus de 545 milliards de pesos (environ 9,5 milliards de dollars).

Les manifestants exigent que les responsables corrompus soient traduits en justice, qu’ils publient des déclarations détaillant leurs actifs, passifs et patrimoine net, et que tous les responsables signent des dérogations au secret bancaire.

Une personne a été tuée, 216 autres – dont 89 mineurs – ont été arrêtées, et plus de 90 policiers ont été blessés lors des manifestations contre la corruption qui se sont tenues dimanche à Manille, la capitale des Philippines.