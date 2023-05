Place de la Nation : Queen Biz fait vibrer le public et appelle au "Gatsa Gatsa"

La chanteuse sénégalaise Queen Biz, est venue soutenir l'opposition au rassemblement du F24 à la Place de la Nation. Elle a affirmé "qu'on est plus au temps d'un peuple fatigué", comme dans sa chanson d'où elle a décrie un "peuple qui a faim et fatigué".



"Un peuple déterminé dans la lutte d'une possible troisième candidature. Je ne cris plus de l'aide non mais je dit c'est le temps du "Gatsa Gatsa" (qui signifie œil pour œil, dent pour dent en wolof)

", a lancé Queen Biz.



Avec mon mouvement MJR, dit-elle, on soutien le "peuple sénégalais et nous disons non au 3e mandat", a déclaré la chanteuse.