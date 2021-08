Plus de 700 agents de santé et patients tués en 3 ans dans des attaques contre des établissements (Oms)

Plus de 700 travailleurs de la santé et patients ont perdu la vie, et plus de 2.000 ont été blessés dans des attaques contre des établissements de santé depuis décembre 2017, selon une analyse sur trois ans de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) publiée hier.



« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que des centaines d'établissements de santé ont été détruits ou fermés, que des agents de santé ont été tués ou blessés et que des millions de personnes se sont vu refuser les soins de santé qu'elles méritent », a déclaré le Directeur des interventions sanitaires d'urgence de l'Oms, Altaf Musani, lors d’un point de presse à Genève. Le Système de surveillance des attaques contre les soins de santé (2018 à 2020) a enregistré des données sur les attaques contre les agents de santé, les patients, les fournitures, les ambulances et les installations dans 17 pays touchés par des situations d'urgence et des contextes fragiles. Il s'agit notamment de l'Éthiopie, du Yémen, de la Syrie, du Mozambique, du Nigeria, du territoire palestinien occupé, du Myanmar, de la République centrafricaine et de la Somalie.



L'initiative de l'Oms s'articule autour de trois grands axes de travail, à savoir la collecte systématique de preuves d'attaques, le plaidoyer pour la fin de ces attaques et la promotion de bonnes pratiques pour la protection des soins de santé. Elle présente un aperçu mondial des attaques contre les soins de santé, des ressources qu'elles ont touchées et de leur impact immédiat sur les agents de santé et les patients.



Des conséquences mortelles.



Donnant des détails sur les conclusions, M. Musani, a déclaré qu’« un incident sur six a entraîné la perte de la vie d'un patient ou d'un agent de santé en 2020 ». Les agents de santé sont la ressource la plus touchée, a-t-il ajouté, précisant qu’ils représentent « deux tiers de toutes les attaques en 2018, 2019 et cinquante pour cent de tous les incidents enregistrés en 2020 », plutôt que les installations ou les fournitures.



Le rapport avertit que l'impact des attaques sur les soins de santé va bien au-delà de la mise en danger des prestataires de santé, en particulier à la lumière de la réponse Covid-19 en cours. Il se répercute sur la santé mentale des travailleurs de la santé et sur leur volonté de se présenter au travail, sur la volonté des communautés de se faire soigner et réduit aussi considérablement les ressources pour répondre aux crises sanitaires, entre autres.



« L'effet d'entraînement d'un seul incident est énorme », a ajouté Altaf Musani, et a « des conséquences à long terme pour le système de santé dans son ensemble ». M. Musani a appelé toutes les parties aux conflits à garantir des espaces de travail sûrs pour la prestation de services de santé et « un accès sûr aux soins de santé, sans violence, menace ou peur », insistant qu’« une attaque est une attaque de trop ».