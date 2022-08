Polémique suite à la délocalisation de l'hôpital Le Dantec : "Les grands travaux font du bruit", estime le Dg de l'Adepme

La délocalisation de l'hôpital Le Dantec en raison de sa rénovation fait couler beaucoup d'encre et de salive. Syndicalistes de santé, malades, personnel médical, tous se sont levés pour dénoncer, avec leur dernière énergie, cette décision du chef de l'Etat. Contrairement à eux, le Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a salué la démarche. Idrissa Diabira qui était l'invité du Jury du dimanche (JDD) de ce 14 août, a estimé de cette décision de l'Etat va dans le sens de l'amélioration de la politique de santé.



« Ce défi, c’est absolument un défi majeur qu’on vient de relever. Le président aspire au Sénégal émergent. Il met en œuvre le plan pour pouvoir l’implanter. C’est à dire le bien-être et parmi les éléments du bien-être vient la santé. Donc, le modèle social est assurément l’élément fondamental de la santé. Les éléments de protection social sont des éléments majeurs », a-t-il déclaré.



Cependant, Idrissa Diabira dit comprendre la colère de ceux qui sont contre ce projet. « Pour certains, ils y travaillent, ils y ont leur habitude et donc cela peut être complexe. Il s'agit d'avoir les mesures d'accompagnements, la pédagogie nécessaire à leur endroit », a-t-il soutenu.



Non sans préciser que « les grandes évolutions font du bruit». Selon lui, « les Grands travaux comme le Ter (Train express régional), la construction de l'autoroute à péage, l'Aéroport internationale Blaise Diagne de Diass, ne sont pas si fréquents que cela et justement ils bousculent un certain nombre d'habitudes ».



Idrissa Diabira est convaincu que « l'Etat sait prendre les dispositions pour pouvoir entendre, accompagner les malades, le personnel médical ». Mieux, il est d'avis que « ces derniers trouveront une feuille de route qui permettra de mettre en œuvre ce projet de réhabilitation tout en assurant une politique de prise en charge correcte des patients et une réaffectation correcte du personnel soignant ».



A rappeler que c'est demain lundi 15 août que l'hôpital Le Dantec sera définitivement fermé.