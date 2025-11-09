Port de Dakar : la hausse du trafic augmente le chiffre d’affaires de 5% à fin septembre 2025

Le Port autonome de Dakar (PAD) réalise un chiffre d’affaires de 20.02 milliards FCFA au troisième trimestre 2025, contre 19,01 milliards FCFA à la même période en 2024, soit une augmentation de 5%, selon le rapport d’activités de l’entreprise.

Charles KOSSONOU

div id="taboola-below-article-thumbnails">