Port de Dakar : la hausse du trafic augmente le chiffre d’affaires de 5% à fin septembre 2025

Selon le tableau comparatif des performances du PAD, l’augmentation du chiffre d’affaires net est due à plusieurs facteurs dont la progression du trafic global et du nombre d’embarquements.
Au total, 3.005.372 embarquements ont été enregistrés à fin septembre 2025, contre 1.895.537 à fin septembre 2024, soit une augmentation de 59%. Le PAD a également enregistré un trafic global de 7.649.913 au troisième trimestre 2025, contre 6.591.220 à la même période en 2024, soit une évolution de 16%.
Le rapport a cependant signifié que le nombre de débarquements a régressé de 1%, soit 4.644.541 au troisième trimestre 2025, contre 4.695.683 en 2024.
