PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Port de Dakar : la hausse du trafic augmente le chiffre d’affaires de 5% à fin septembre 2025

Le Port autonome de Dakar (PAD) réalise un chiffre d’affaires de 20.02 milliards FCFA au troisième trimestre 2025, contre 19,01 milliards FCFA à la même période en 2024, soit une augmentation de 5%, selon le rapport d’activités de l’entreprise.



Selon le tableau comparatif des performances du PAD, l’augmentation du chiffre d’affaires net est due à plusieurs facteurs dont la progression du trafic global et du nombre d’embarquements.

Au total, 3.005.372 embarquements ont été enregistrés à fin septembre 2025, contre 1.895.537 à fin septembre 2024, soit une augmentation de 59%.  Le PAD a également enregistré un trafic global de 7.649.913 au troisième trimestre 2025, contre 6.591.220 à la même période en 2024, soit une évolution de 16%.

Le rapport a cependant signifié que le nombre de débarquements a régressé de 1%, soit 4.644.541 au troisième trimestre 2025, contre 4.695.683 en 2024.
Charles KOSSONOU

Dimanche 9 Novembre 2025 - 21:28


