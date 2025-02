Poste : des échanges entre le directeur et le Président Diomaye axés sur les défis et les solutions pour la boite

Le Directeur Général de La Poste, Maguette KANE, a fait part dans un communiqué en date ce vendredi 14 février de l'audience qu’il a eue avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le mardi 11 février. Selon lui, cette rencontre, marquée par des échanges constructifs, a permis de discuter des défis actuels rencontrés par La Poste, mais aussi des solutions envisagées pour assurer sa pérennité et sa croissance.



Au cœur des discussions, plusieurs points essentiels ont été abordés. La situation actuelle de l'entreprise a été mise en lumière. En particulier les difficultés auxquelles elle fait face. Ces obstacles ont nécessité une réflexion sur la manière dont l'État pourrait accompagner La Poste, notamment en matière de soutien au développement et à la modernisation de ses infrastructures.



Le Directeur Général a également partagé avec le Président un plan de redressement et de relance, conçu pour garantir la continuité des services et la croissance à long terme de La Poste. Ce plan ambitieux vise à répondre aux défis d’adaptation aux nouvelles technologies tout en maintenant un service de qualité pour les citoyens.



Au terme de cette rencontre, Maguette KANE a exprimé sa profonde reconnaissance envers le président de la République pour sa disponibilité et son écoute attentive. Il a également salué l’engagement réaffirmé du président à soutenir La Poste dans ses projets futurs.