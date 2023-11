Pourvoi en Cassation de l'Etat devant la Cour suprême: les avocats de Sonko récusent le juge Abdoulaye Ndiaye

L’État du Sénégal s’est pourvu en cassation après que le président du tribunal de Ziguinchor a annulé la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales et ordonné sa réintégration. A cet effet, la Cour suprême va se pencher, dans les prochains jours, sur le recours de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) contre l’ordonnance demandant la réintégration d’Ousmane Sonko sur les listes électorales. C’est le juge Abdoulaye Ndiaye, Président de la première chambre administrative de la Cour suprême qui devra présider ladite audience, assisté par Ali Ciré Ba Ibrahima Samb, Aïssatou Diallo Ba et Fatou Faye Lecor Diop.



De son côté Ousmane Sonko, via ses avocats, a introduit une demande de récusation du juge Abdoulaye Ndiaye. Les conseils du leader de l’ex-Pastef remettent en cause l’impartialité objective

du président Abdoulaye Ndiaye et veulent qu’il soit remplacé par le président Kor Sène. Car selon les avocats la défense du Maire de Ziguinchor, le juge Abdoulaye Ndiaye a déjà pris position dans cette affaire et qu’il ne peut pas se déjuger puisqu’il a déjà donné son point de vue.



En effet, ce juge avait rendu une décision défavorable à leur requête suite au refus de la DGE d’octroyer des fiches de parrainage à leur client.