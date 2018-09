Pr Abdoulaye Dièye : «Il est évident qu’il y a parfois immixtion de l’Exécutif dans…»

La question de l’immixtion supposée ou avérée de l’Exécutif dans le fonctionnement de la justice taraude toujours les esprits. Mais pour le Professeur Abdoulaye Dièye, cette question ne se pose plus puisque les acteurs eux-mêmes, à savoir les magistrats, ont dénoncé le fait que le Judiciaire courbe l’échine face à la pression de l’Exécutif.

«Il faut se référer à ce que l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) dit à ce sujet. Ils disent eux-mêmes qu’il y a la présence flagrante de l’Exécutif dans le fonctionnement de la justice. Je crois qu’on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si les juges eux-mêmes disent cela, il faut faire preuve de cécité que de vouloir dire le contraire», a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Observateur.

Pr Dièye de poursuivre : «Il est évident qu’il y a parfois immixtion de l’Exécutif dans le fonctionnement de la justice. C’est incontestable». Et, rappelle-t-il, l’actuel chef de l’Etat, l’avait relevé dans son programme quand il était encore candidat.