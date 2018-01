Pr Aly Khoudia Diaw-2019 : «Macky Sall aura pour adversaires tous ceux qui se battent pour… »

Tout pourrait ne pas être rose pour Macky Sall lors de la prochaine élection présidentielle. Car, selon Pr Aly Khoudia Diaw, ce dernier pourrait avoir en face de lui, tous ceux qui ont une dent contre lui, au vu de sa politique.



«Macky Sall n’aura pas pour adversaire politique Khalifa Sall seulement, mais tous ceux qui se battent pour des principes, qui veulent rester libres et emprunter les chemins de la liberté. Les gens observent et notent en silence. Personne ne croit plus en cette justice et personne, sauf peut-être à l’APR, ne croit que cette cabale politique contre Khalifa Sall relève de la justice », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Vox Populi.



Ce qui amène le sociologue à mettre en garde le chef de l’Etat contre le président du Rewmi : «Macky Sall devrait faire très attention à Idrissa Seck, car finalement, aussi bien le PDS que le PS authentique et tous les autres partis risquent de le placer devant, non pas parce qu’il est le plus représentatif, mais par la pertinence qu’il inspire, par l’expérience et sa longue présence dans le sérail».



Car explique-t-il, Idrissa Seck est le seul parmi les candidats de l’opposition à pouvoir lui tenir tête puisque pour Ousmane Sonko c’est trop tôt, Me Madické Niang n’est pas dans une posture de présidentiable et Khalifa Sall ainsi que Karim Wade pourraient ne pas faire partie de la course vu leurs démêlées avec la justice.



«En définitive, conclut-il, si vous enlever les aventuriers de la course, Idrissa Seck risque d’être le seul vrai candidat face à Macky et à ce titre, pourrait créer la surprise».