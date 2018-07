Pré-liste des "Lionnes" pour le Mondial : ces cadres oubliées par Cheikh Sarr

Une liste avec des surprises. En effet, dans cette liste, le technicien sénégalais a zappé 5 joueuses qui faisaient presque partie des cadres de l’équipe nationale.

Il s’agit de la capitaine, Aya Traoré mais aussi des sœurs Sy Mame Marie et Sokhna Lycka, de Fatou Dieng et de Ramata Daou. Ces dernières avaient d’ailleurs participé à la dernière campagne l’Afrobasket 2017.

Dans sa liste, on note les retours de Aida Fall, Bintou Dieme, Maïmouna Diarra, Oumou kalsoum Touré mais aussi de Fatoumata Diango.



L’ancien sélectionneur des lions a aussi fait appel à dix joueuses locales.



Le Sénégal est logé dans la poule D en compagnie des Etats-Unis, de la Lettonie et de la Chine.



Sport221