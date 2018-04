Premier League : Le Sénégalais d’origine, Leroy Sané élu meilleur jeune joueur de la saison

Si le titre de meilleur joueur de l'année a échappé à Manchester City, remporté par Mohamed Salah. Celui de meilleur jeune joueur de la saison par contre n’a pas manqué le club mancunien. Le fils de Lamine Sané, ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal a remporté le titre de meilleur jeune joueur de la saison ce dimanche.

Le Leroy Sané a été primé en tant que meilleur jeune de l'année en Angleterre, sa première récompense de ce type. À 22 ans, l'international allemand s'impose devant Harry Kane et son coéquipier en club, Raheem Sterling. Les autres nommés étaient Ederson, également joueur de City, mais aussi Marcus Rashford (Manchester United) et Ryan Sessegnon, qui évolue à Fulham en Championship.

Il succède à Dele Alli

Avec neuf buts et douze passes décisives, l'ancien joueur de Schalke 04 a aussi contribué au titre remporté par les 'Citizens'. Il est d'ailleurs le second passeur décisif du club, derrière l'intouchable Kevin De Bruyne qui espérait bien de son côté triompher au titre de meilleur joueur. Sané est d'ailleurs le joueur de moins de 23 ans qui a distribué le plus de passes décisives cette saison en Europe.



Avec Besoccer