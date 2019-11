Premier League: Liverpool reste invincible et bat Manchester City 3-1

Les Reds n’ont toujours pas connu les déboires de la défaite en Premier League, cette saison. Le choc au sommet entre Liverpool et Manchester City a tourné court ce dimanche 10 novembre 2019. Après 13 minutes de jeu, c’était déjà 2-0 en faveur des Reds suite à des réalisations de Fabinho et de Salah. Ainsi, Mané a fait 3-0 six minutes après le retour des vestiaires.



C’est à vingt minutes du terme que Bernardo Silva sauvait l’honneur de Kevin De Bruyne, qui est resté sur le terrain tout le match, et des siens. Qu’à cela ne tienne, Liverpool prend le large au sommet de la Premier League et devance à présent Manchester City (4e) de 9 longueurs.