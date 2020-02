Premier League : Liverpool s'offre Southampton (4-0)

Quelques jours après sa victoire contre West Ham dans un match en retard (2-0), le leader Liverpool retrouvait Anfield pour un match contre Southampton, neuvième au coup d’envoi. Devant leur public, les Reds voulaient obtenir un 24e succès en championnat pour encore s’envoler en tête, alors que les Saints avaient pour objectif de faire chuter le club de la Mersey. En l’absence de Mané, Jürgen Klopp alignait Oxlade-Chamberlain un cran plus haut, et Fabinho intégrait l’entrejeu. En face, Ralph Hasenhüttl comptait notamment sur son duo Long-Ings pour faire craquer la défense adverse.



Dans les premières minutes de la rencontre, les Reds se faisaient surprendre par les Saints, qui tentaient de mettre en place leur jeu et perturbaient les locaux. Il fallait attendre le quart d’heure de jeu pour voir les champions d’Europe en titre mettre le pied sur le ballon et proposer quelque chose. Sur la première occasion du match, Oxlade-Chamberlain trouvait d’ailleurs Salah dont la frappe déviée passait de peu à côté (20e). La première période n’était pas incroyable et il fallait un excellent McCarthy pour sauver Southampton. Le portier anglais réalisait une double parade devant Van Dijk et Fabinho (31e). Firmino, lui, pensait obtenir un penalty derrière mais l’arbitre ne bronchait pas, et la VAR confirmait la décision de ce dernier.



avec footmercato