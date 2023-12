Premier League : Manchester City et Aston Villa font le travail, Crystal Palace se relance enfin

Pour le dernier multiplex de Premier League de l’année civile 2023, Aston Villa devient le nouveau dauphin de Liverpool en battant péniblement Burnley (3-2), devant Manchester City, vainqueur tranquille de Sheffield United (2-0).



La 20e journée de Premier League reprenait ses droits ce samedi après-midi avec quatre rencontres au programme, et ce quelques instants après la victoire de Chelsea sur la pelouse de Luton Town (3-2). Parmi les équipes à jouer à 16 heures, Manchester City, quatrième du classement mais avec un match en moins à jouer, recevait le promu Sheffield United, bon dernier du championnat. Si la logique était respectée à l’Etihad, les Cityzens, qui retrouvaient Kevin De Bruyne - présent pour la première fois dans le groupe depuis quatre mois et demi, ne s’étaient pas aisément imposés devant leur public.



En effet, les ouailles de Pep Guardiola débloquaient d’abord la marque grâce à l’Espagnol Rodri, qui s’amenait seul le ballon devant la surface de réparation avant d’ajuster le portier des Blades d’une frappe à ras de terre (14e). Malgré une rencontre maîtrisée, les Skyblues manquaient de justesse dans le dernier geste, avant de faire le break par l’intermédiaire de Julian Alvarez (2-0, 61e). Une prestation en deça des attentes mais suffisante face à une lanterne rouge malade pour prendre les trois points de la victoire et suivre le rythme d’Aston Villa au classement, vainqueur d’un autre promu, Burnley, dans le même temps.



Aston Villa nouveau dauphin de Liverpool

Les pensionnaires du Villa Park, tenus en échec par Sheffield à domicile puis battus à Old Trafford, devaient absolument s’imposer pour rester dans la course au titre derrière le leader Liverpool. Les poulains d’Unai Emery débutaient parfaitement la rencontre avec l’ouverture du score de Leon Bailey (1-0, 28e) avant de voir Zeki Amdouni très vite remettre les compteurs à zéro dans la foulée (1-1, 30e). Watkins s’offrait un doublé d’offrandes en servant Moussa Diaby (2-1, 42e).



Au retour de la pause, les locaux jouaient même une demi-heure en supériorité numérique après le deuxième avertissement reçu par Sander Berge (2-2, 56e).

Mais les Clarets de Vincent Kompany avaient la force de caractère pour revenir par le biais de Lyle Foster (72e). Finalement, Douglas Luiz offrait les trois unités du succès aux siens grâce à un penalty transversale rentrante (3-2, 90e). Une relance à la maison qui arrive au moment opportun, puisque Villa passe deuxième devant Arsenal, en déplacement à Fulham.



Dans les autres rencontres de l’après-midi, les Wolves giflaient Everton (3-0), notamment grâce à un Matheus Cunha buteur puis passeur. Enfin, Crystal Palace regoûtait enfin à la victoire depuis début novembre en battant Brentford, notamment avec un doublé de Michael Olise (3-1).





Les résultats complets



Aston Villa 3-2 Burnley : Bailey (28e), Diaby (42e), Douglas Luiz (90e) / Amdouni (30e), Foster (72e)



Crystal Palace 3-1 Brentford : Olise (14e, 58e), Eze (39e) / Lewis-Potter (2e)



Manchester City 2-0 Sheffield United : Rodri (14e), Alvarez (61e)



Wolverhampton 3-0 Everton : Kilman (25e), Cunha (53e), Dawson (61e)