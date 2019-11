Premier League: Manchester City fait tomber Chelsea (2-1)

Battu par Liverpool lors du match précédant la trêve internationale, Manchester City devait à tout prix faire le plein de points lors de la réception de Chelsea ce samedi. Le contrat a été rempli. Bien qu’ayant concédé l’ouverture du score suite à un très beau but de N’Golo Kanté.



Kevin De Bruyne a relancé les Sky Blues à la 29e minute en plaçant un tir du gauche de 18 mètres. Le ballon était, certes, dévié mais il aurait assurément également fini au fond sans ce coup de pouce. Un premier but de City, et qui fut suivi par un second huit minutes plus tard. Riyad Mahrez faisait le show sur son côté droit. Servi par Rodri, le champion d’Afrique a effacé deux défenseurs adverses avant de trouver le petit filet opposé sur un tir à ras de terre. Score final 2-1.+