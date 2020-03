Premier League: Sadio Mané élu meilleur joueur de la saison par The Guardian

Alors que le football est en suspens, le journal britannique The Guardian, de bonne réputation et l’un des plus lus au monde, a sélectionné jusqu’à présent certains des meilleurs moments, les meilleurs joueurs et les plus grandes déceptions de la saison de Premier League. Sadio Mané a été choisi comme le meilleur joueur de la saison.



« L’influence de Jordan Henderson mérite d’être saluée, mais Sadio Mané est remarquablement cohérent et atteint des sommets que son capitaine ne peut pas. La tentation pour les joueurs qui peuvent tout faire est d’en faire trop, mais Mané a est trop intelligent pour ça. Il est la plus pure incarnation de cette équipe de Liverpool parce qu’il est extrêmement efficace », a écrit Paul Doyle, journaliste de The Guardian.



« Il est rare d’avoir l’athlétisme et les compétences pour jouer comme il le fait; avoir la présence d’esprit pour utiliser ces dons de manière aussi efficace et désintéressée est encore plus rare », a-t-il ajouté.



En effet, Sadio Mané a été sensationnel cette saison jusqu’à présent. Il a participé à 26 des 29 matchs des Reds en Premier League, et a marqué 14 buts et délivré 9 passes décisives. Les performances du Ballon d’or africain est l’une des principales raisons pour lesquelles Liverpool a été bien meilleur que le reste des équipes la ligue anglaise.