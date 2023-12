Premier League : Tottenham coule à Brighton, West Ham surprend Arsenal et prive les Gunners de la première place

Des surprises ont été notées lors de la 19e journée de Premier League jeudi soir. Brighton, qui n’avait plus goûté à la victoire sur ses trois dernières sorties en championnat, recevait Tottenham, auteur de trois succès consécutifs. Les Seagulls ont montré une belle efficacité face aux Spurs (4-2) pour se relancer dans la course à l’Europe.



Dans l’autre match, Arsenal s'est fait surprendre par West Ham ce jeudi et s'incline 2-0 à l'Emirates Stadium, dans une partie que les hommes de Mikel Arteta ont globalement dominé. Une défaite qui coûte cher puisque les Gunners perdent leur première place au classement de la Premier League. Cette défaite permet à Liverpool de conserver la tête de la Premier League.