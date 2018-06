Premier salon mondial des cultures : les rappeurs veulent changer l’Afrique par le Hip Hop «Galsen».

Les rappeurs du Hip Hop ont pris l’engagement de faire de cette musique un moyen pour changer l’Afrique. Ils sont 45 exposants venus de 15 pays à rallier la capitale sénégalaise dans le cadre du premier salon des cultures. Cet événement marque la 13e édition du Festa2h qui se tiendra à Dakar pendant trois jours.



«On peut changer le monde à travers la culture. Le Hip Hop Galsen est une musique de la transformation sociale. En tant que "Guédiawaye Hip Hop" nous avons organisé des formations en entreprenariat culturel, management culturel, photographie, infographie. Et c’est un programme qui a vu la participation d’une centaine de jeunes. C’est un projet qui nous a permis de constater que les centres Hip Hop sont des académies. Que maintenant, ils portes interpellation de l’autorité publique de nous écouter », informe Malal Talla.



Selon lui, « les jeunes ne se retrouvent pas tout le temps dans les académies classiques, c'est-à-dire les universités, les écoles. Maintenant, il y a une école de nouvelles énergies, l’université de nouvelles énergies. Et je pense que c’est la Nouvelle Culture Urbaine (NCU) ». Pour Malal Talla, 30 ans de Hip Hop, c’est un patrimoine.



Il ajoute : «Tout le monde ne peut pas aller à l’école. Car il y a un formatage. Le centre Hip Hop lutte contre l’extrémisme violant ».



Plusieurs autorités et artistes ont pris part à cette cérémonie modérée par Massamba Gueye, conseiller du président de la République dans le domaine de la culture.