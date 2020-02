PremierLeague - Chelsea prend le dessus sur Tottenham (2-1)

Avec Olivier Giroud à la pointe de l'attaque dès l'entame de la rencontre, Chelsea s'est imposé face à Tottenham (2-1) et accentue son avance à quatre points dans la course à la quatrième place avec son adversaire du jour. Très intéressant par son jeu en remise, Giroud, qui n'avait plus été titulaire depuis le 30 novembre face à West Ham (0-1), a ouvert le score d'une belle frappe du gauche (15e) avant d'être à l'origine du second but inscrit par Marcos Alonso, là-encore du gauche, d'un tir à l'entrée de la surface de Tottenham (48e).



En toute fin de match, Tottenham a réduit l'écart grâce à un but contre son camp de Rüdiger (89e).



L’Equipe