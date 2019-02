Présence de Robert Bourgi aux meetings de Macky: Les entourages du Président et de Baldé se rejettent la "gaffe"

La présence de Robert Bourgi le 10 février dernier au meeting du candidat Macky Sall à Bignona (Casamance), a fait jaser sur la toile. Les internautes sénégalais ont montré leurs inquiétudes en voyant ce pion de la "Françafrique" aux premières loges du rassemblement du Président sortant. Ce qui n'a pas tardé à faire réagir le Palais, interrogé par le magazine Jeune Afrique. «Il était l’invité d’ Abdoulaye Baldé », explique-t-on, gêné, dans l’entourage du président sénégalais. «Disons plutôt qu’il s’est invité tout seul», rétorque un proche du député-maire de Ziguinchor, qui a rallié Macky Sall fin novembre.



D'après les informations recueillies par nos confrères panafricains, Bourgi fait partie des nombreux intermédiaires qui ont facilité le rapprochement du maire de Ziguinchor avec le Président Macky. C'est ainsi qu'il «a appelé Abdoulaye Baldé deux jours plus tôt pour l’informer qu’il arrivait à Ziguinchor», confie un de ses proches au canard. Baldé aurait mis une voiture avec chauffeur à sa disposition. Agacé par la présence de l’avocat, qui n’était pas souhaitée, l’état-major de Macky Sall lui a fait comprendre qu’il n’était dorénavant pas le bienvenu".



La version du porte-parole de Baldé



PressAfrik a cherché à en savoir plus en contactant le porte-parole de l'Union des Centristes du Sénégal (UCS). D'après Boubacar Diassy, leur secrétaire général national ne peut ni de près ni de loin être mêlé à la présence de Robert Bourgi aux meetings du candidat Macky Sall. "D'abord, Bignona n'est pas le fief de Abdoulaye Baldé. Son fief, c'est Ziguinchor. Et si vous avez bien suivi le parcours du Président Macky Sall, vous avez pu constater que Robert Bourgi était présent bien avant Bignona et Ziguinchor. Donc s'il a été au premier rang, cela ne peut être que l'oeuvre de l'entourage du président de la République", a expliqué Diassy.



Aussi, ajoute le porte-parole de Baldé, "Bien avant le début de la campagne électorale et bien avant qu'Abdoulaye Baldé ne rallie la coalition Bby, monsieur Bourgi a fait une sortie dans certains médias pour chanter les mérites du Président Macky Sall et tirer sur certains de ses opposants comme Idrissa Seck et Karim Wade. Donc les relations entre ces deux hommes ne souffrent d'aucune ambiguïté".