Présidentielle 2019 : L'environnement politique en pleine effervescence

Idrissa Seck, un œil sur le PDS

A sa sortie du Parti démocratique sénégalais (Pds) du temps où Me Abdoulaye Wade était aux commandes de la République, Idrissa Seck avait clamé à qui voulait l’entendre qu’il était l’actionnaire majoritaire de ce parti. Cette affirmation, le chef de file du parti Rewmi est en train de le mettre en œuvre. En effet, le président du parti Rewmi ne manque plus une seule occasion d’amadouer ses ex-camarades de parti.



C’est dans ce cadre qu’il avait accusé le chef de l’Etat Macky Sall, qui l’avait remplacé à la Primature, de s’être montré ingrat avec leur «père spirituel», Me Abdoulaye Wade. Et apparemment, cette tactique est en train de payer puisque le président du Conseil départemental de Thiès a révélé un rapprochement en vue avec le Pape du Sopi, lequel rapprochement a été initié par Karim Wade dont la candidature est des plus improbables pour 2019.



Cette sortie de Karim Wade a d’ailleurs poussé certains observateurs sénégalais à assimiler Idrissa Seck au «Plan B» du Pds au cas où leur candidat, Wade-fils, serait dans l’impossibilité de se présenter.