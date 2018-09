Présidentielle 2019: La députée Fatou Thiam « lessive » les principaux opposants de Macky Sall

D’anciens membres du Parti démocratique sénégalais (Pds), de l’Union des centristes du Sénégal (Ucs) et de Rewmi, ont manifesté vendredi leur soutien au président Macky Sall, « seul candidat sérieux », selon eux, à l’élection présidentielle du 24 février.



Ces leaders dont la députée Fatout Thiam ont décidé d’appeler le mouvement, « Rassemblement des libéraux engagés ».Ainsi, ils disent « prêts à en découdre » avec tous ceux qui vont barrer la route au président Macky Sall, candidat à sa propre succession.



A cette occasion Fatou Thiam, ancienne députée libérale, a mis en garde les opposants, tentant de les corriger un à un. « Un maitre-chanteur comme Ousmane Sonko demeure un homme dangereux, qui ne mérite aucune attention. Et Idrissa Seck qui se croit le plus intelligent sur terre doit comprendre qu’il est désormais de la catégorie des poids plume » ? a-t-elle lancé.



L’ancienne libérale n’a pas écarté Khalifa Sall et Karim Wade de ses critiques. A l’en croire, l’ex-maire de Dakar n’a « jamais nié sa culpabilité » depuis le début de l’affaire de la caisse d’avance. Quant à Karim Wade, « il a toujours été clair qu’il ne peut être candidat à ses élections, donc le Pds ferait mieux de chercher un autre avant qu’il ne soit trop tard », a-t-elle martelé.