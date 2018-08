Présidentielle 2019 : Me Madické Niang prépare-t-il sa candidature ?

Que prépare Me Madické Niang pour l’élection présidentielle 2019 ? Est-il le plan B du Parti démocratique sénégalais (Pds) ? Ces questions mérites d’être posées si l’on en croit au quotidien «Les Échos» qui informe que, le président du groupe parlementaire de l’opposition a entamé des consultations dans le but de se présenter à la prochaine présidentielle.



La même source rapporte que le motif, selon ses proches, est que Me Madické Niang doute que la candidature de Karim Wade soit acceptée par le «pouvoir » et par conséquent il craint que le Pds reste sans candidat