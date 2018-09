Présidentielle 2019 : «Yoonu Askan Wi » appelle à la mobilisation contre Macky

Les leaders de "Yoonu Askan Wi",Mouvement pour l'autonomie populaire, lancent un défis au chef de l'Etat. Très en verve contre Macky Sall suite au décret présidentielle qu'il a pris pour radier le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, Madièye Mbodji et ses camarades promettent de le battre à la prochaine élection présidentielle.

Tout cela tourne «par le refus de rendre compte après sa chute en 2019, nous le savons. Donc ce sont les enjeux réels qui tournent autour de ces élections-là. Mais nous devons faire fasse », tonne Madièye Mbodji.



Pour le porte-parole dudit parti, « le peuple sénégalais n’est pas naïf et qu’il va tout faire pour empêcher à Macky Sall de s’accaparer de nos ressources naturelles, lui et sa famille et de continuer à exercer cette activité de prédation dont il est spécialiste depuis qu’il est à la tête de ce pays. Nous ne pouvons pas l’accepter».



Le Mouvement pour l’économie populaire s’indigne de la révocation du maire de Dakar et accuse le régime en place de vouloir éliminer ses adversaires politiques. « Il a pris un décret pour dire qu’il va dégommer Khalifa Sall de son poste de maire. C’est inacceptable, illégale, c’est injuste. Khalifa Sall a été élu par les dakarois. Il n’a pas le droit simplement parce qu’il est Président », peste-t-il.



Toutefois le mouvement tant la main à tous ses leaders des assises nationales pour mettre fin aux pratiques du régime de Macky Sall.



"Yoonu Askan Wi", promet de dévoiler le nom du candidat qu’ils vont soutenir à la présidentielle de présidentielle de 2019 ce dimanche, à la fin de leur quatorzième session du Conseil général qui a duré deux (2) jours, livre "Rfm".