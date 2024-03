Présidentielle 2024 : 73 partis et mouvements rejoignent la coalition « Khalifa président »

Soixante-treize (73) partis et mouvements ont rejoint les rangs du candidat Khalifa Ababacar Sall, en vue de l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Lors de la présentation de la conférence des leaders de la coalition « Khalifa président », les membres ont révélé les raisons de leur alliance.



Louant les « valeurs » de leur candidat, les alliés ont donné le ton pour une victoire éclatante » au soir du 24 mars prochain. « Tous les partis et mouvements épris de justice, de paix, de développement nous ont rejoints », a déclaré le président de la conférence, Omar Cissé.



Selon lui, la coalition est en pourparlers avec d'autres acteurs pour gonfler les rangs. « Seules les valeurs et le profil idéal de notre candidat (Khalifa) nous ont réunis. Les Sénégalais sauront faire le bon choix », a soutenu le député de « Taxawu Sénégal ». Entre autres, le parti pour la renaissance et le développement, le Ligue démocratique / debout, les leaders comme Jean Baptiste Diouf et Hélène Tine ont rejoint les rangs de la coalition.